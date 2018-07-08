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Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin Londra'da tutuklandığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı
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08 Temmuz 2018 02:14
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue'nin İngiltere'de tutuklandığı ileri sürüldü.

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.

Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



 

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