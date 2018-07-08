Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue'nin İngiltere'de tutuklandığı ileri sürüldü.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.
Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.
Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın