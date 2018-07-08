bir dönem forma giyenİngiltere'de tutuklandığı ileri sürüldü.İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.