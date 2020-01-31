Emmanuel Adebayor kıymete bindi

Son olarak ülkemizde Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor, futbol kariyerine nokta koyarken, Ada ekipleri peşine düştü.
Togolu yıldızın bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin son gününde çok sayıda takım da Adebayor'u takibe aldı.
İngiliz basınının haberine göre; Aston Villa, Newcastle ve Brighton 35 yaşındaki oyuncu için nabız yoklarken bugün istedikleri oyuncuları alamamaları halinde Adebayor için yarışacaklar.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Togolu yıldızın bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin son gününde çok sayıda takım da Adebayor'u takibe aldı.
İngiliz basınının haberine göre; Aston Villa, Newcastle ve Brighton 35 yaşındaki oyuncu için nabız yoklarken bugün istedikleri oyuncuları alamamaları halinde Adebayor için yarışacaklar.