Haber Tarihi: 08 Şubat 2024 16:33 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 16:33

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? 2024

Emlak vergisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, ev sahibi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl, yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin 1. taksiti için son tarih yaklaşıyor. Peki, 2024 emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?

Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? 2024
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Her yıl mart ve kasım aylarında ödenmeye başlanan emlak vergisi ödemeleri için geri sayım başladı. Ev sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi, ödenmemesi durumun cezai işlemlere yol açıyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için son tarih ne zaman?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi iki taksitte ödenir. Emlak vergisi ödeme tarihleri için ilk taksit mart – mayıs arası, ikinci taksit ise kasım ayıdır. Bu ayları geçirenler aksi belirtilmedikçe emlak vergisi ödeme tarihlerini kaçırmış olurlar.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.
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