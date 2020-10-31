Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? Emlak vergisi ödeme

EMLAK VERGİSİ BORCU ÖĞRENME



Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca "takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir."



EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?







Ayrıca emlak vergisini ödeme işlemini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkün. PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarası kullanılarak yapılabiliyor. Bununla birlikte e-belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.







EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?



Emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki taksitte ödeniyor. 2017 yılı emlak vergisi ikinci taksit son ödeme süresi 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Vatandaşların gecikme zammına maruz kalmamaları ve yoğunluk yaşamamaları için bu süreden önce vergilerini ödemelerinde fayda var.







EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?



Emlak vergisi ödenmeyen kişilere yapılan gecikme kadar gecikme cezası kesilir. Aynı zamanda belirli bir tarih sonrasında ödemeler zorunlu olarak alınır. Vergi kanununun yeni düzenlemesi doğrultusunda kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak vergi borcu tahsil edilebilmektedir.



EMLAK VERGİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Emlak vergisi başvurusu için taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin aynı zamanda belediyelerden temin edilen formu da eksiksiz doldurması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şunlar:



-Tapu fotokopisi,



-Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,



-Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)



-Beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,



-Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası



Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.Ayrıca emlak vergisini ödeme işlemini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkün. PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarası kullanılarak yapılabiliyor. Bununla birlikte e-belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.Emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki taksitte ödeniyor. 2017 yılı emlak vergisi ikinci taksit son ödeme süresi 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Vatandaşların gecikme zammına maruz kalmamaları ve yoğunluk yaşamamaları için bu süreden önce vergilerini ödemelerinde fayda var.Emlak vergisi ödenmeyen kişilere yapılan gecikme kadar gecikme cezası kesilir. Aynı zamanda belirli bir tarih sonrasında ödemeler zorunlu olarak alınır. Vergi kanununun yeni düzenlemesi doğrultusunda kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak vergi borcu tahsil edilebilmektedir.Emlak vergisi başvurusu için taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin aynı zamanda belediyelerden temin edilen formu da eksiksiz doldurması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şunlar:-Tapu fotokopisi,-Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,-Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)-Beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,-Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca "takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir."

Emlak vergisi ödeme zamanı geliyor. Bunun için yapılması gerekenler Emlak Vergisi ödeme seçenekleri sayesinde bir çok farklı bilgiye ve doğru seçeneğe ulaşabilirsiniz. 2019'da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcı ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020'de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacaklar.Aşağıdaki kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak, yani bunlar emlak vergisi ödemeyecek:Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanlar, Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.Büyükşehir sınırları içinde olanlarMesken binde 2Diğer binalar binde 4Araziler binde 2Arsalar binde 6Büyükşehir sınırları dışında olanlarMesken binde 1Diğer binalar binde 2Araziler binde 1Arsalar binde 3İstanbul ili Esenyurt'ta bulunan konut 2011 yılında satın alınmıştır. Bu konutun 2016 yılı emlak vergi değeri 200.000 TL dir. 2017 yılı için emlak vergi değeri aşağıdaki şekilde olacaktır.Meskenin 2016 yılına ait emlak vergi değeri 200.000 TL2016 yılına ait yeniden değerleme oranı %3,83Meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri 207.660 TLBin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 207.660 TL olacaktır.Büyükşehir sınırları içinde olduğu için binde 2 üzerinden emlak vergisi ödenecektir.207.660 *%0,2 = 415,32 TL emlak vergisi ödeyecektir.Örnek: Henüz büyükşehir olmayan bir ilde 2015 yılında satın alınan meskenin emlak vergi değeri 100.000 TL'dir. 2017 yılında 100.000 TL*%0,1 = 100 TL emlak vergisi ödenecektir.Ev sahipleri ödeyecekleri emlak vergisiş oranını nasıl hesaplayacak? 2017'de ne kadar emlak vergisi ödenecek? Emlak Vergisi nasıl hesaplanır? 2017 yılında ne kadar emlak vergisi ödeyeceksiniz? Örnek açıklamalarıyla hesaplama yöntemi, emlak vergisi belirleme ve diğer detaylar. 2016 yılında yeni konut satın almış olanlar ilk defa 2017 yılında emlak vergisi ödemeye başlayacaklar. Yeniden değerleme oranı olan %3,83 ile emlak vergi hesabı aşağıdaki örneklerde anlatılmıştır. Emlak Vergi Değeri üzerinden hesaplanacak oranlar; Büyükşehir sınırları içinde olanlarMesken binde 2Diğer binalar binde 4Araziler binde 2Arsalar binde 6 Büyükşehir sınırları dışında olanlarMesken binde 1Diğer binalar binde 2Araziler binde 1Arsalar binde 3 Örnek;İstanbul ili Esenyurt'ta bulunan konut 2011 yılında satın alınmıştır. Bu konutun 2016 yılı emlak vergi değeri 200.000 TL dir. 2017 yılı için emlak vergi değeri aşağıdaki şekilde olacaktır. Meskenin 2016 yılına ait emlak vergi değeri 200.000 TL2016 yılına ait yeniden değerleme oranı %3,83Meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri 207.660 TLBin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 207.660 TL olacaktır. Büyükşehir sınırları içinde olduğu için binde 2 üzerinden emlak vergisi ödenecektir. 207.660 *%0,2 = 415,32 TL emlak vergisi ödeyecektir. Örnek: Henüz büyükşehir olmayan bir ilde 2015 yılında satın alınan meskenin emlak vergi değeri 100.000 TL'dir. 2017 yılında 100.000 TL*%0,1 = 100 TL emlak vergisi ödenecektir.