Emlak Konut'un rakibi BCF Elfic Fribourg

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, BCF Elfic Fribourg'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut'un rakibi BCF Elfic Fribourg
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31 Ekim 2023 15:58
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba Günü (yarın) İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki ekip de ilk 3 maçlarında birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

Grupta iki ekip arasında oynanan ilk maçta Emlak Konut, rakibine 82-71 mağlup olmuştu.

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