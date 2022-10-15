Emlak Konut'tan ligde 2'de 2

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 77-68'lik skorla geçti.

Haber; AA
Abone Ol
Emlak Konut'tan ligde 2'de 2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2022 17:49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçında Emlak Konut, OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-68 yendi.

Emlak Konut, ligde ikinci maçını da kazanırken, OGM Ormanspor ise ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Samet Biner, Hüseyin Çamcı

OGM Ormanspor: Willams 15, Damla Gezgin 9, Kübra Erat, Dubljevic 28, Gray 11, Sera Özelçi, Ceren Gökdemir 3, Fatmanur Karakaş 2, Banu Şimşek, Nazıl Bircn Gökdemir

Emlak Konut: Fields 21, Walker 9, Merve Arı 6, Bahar Çağlar Ökten 8, Lavender 18, Meles Selçok 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz, Harika Gözde Eldaş 13

1. Periyot: 13-18

Devre: 31-36

3. Periyot: 54-50

Beş faulle oyundan çıkan: 39.52 Kübra Erat (OGM Ormanspor)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ