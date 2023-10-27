Emlak Konut'tan evinde flaş mağlubiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'nun 3. haftasında Emlak Konut, sahasında Polonya ekibi VBW Arka Gdynia'a 56-52 mağlup oldu.



Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk çeyreği konuk ekip 12-10 öne tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı da Polonya ekibinin 6 sayı farkla üstünlüğü ile sona erdi: 26-32.



Üçüncü çeyrekte rakibini 8 sayıda tutan Emlak Konut, son periyod öncesinde farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Son periyodu da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı VBW Arka Gdynia 56-52 kazandı.



Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini aldı. VBW Arka Gdynia ise ikinci galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.



