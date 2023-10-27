Emlak Konut'tan evinde flaş mağlubiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'nun 3. haftasında Emlak Konut, sahasında Polonya ekibi VBW Arka Gdynia'a 56-52 mağlup oldu.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk çeyreği konuk ekip 12-10 öne tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı da Polonya ekibinin 6 sayı farkla üstünlüğü ile sona erdi: 26-32.
Üçüncü çeyrekte rakibini 8 sayıda tutan Emlak Konut, son periyod öncesinde farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Son periyodu da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı VBW Arka Gdynia 56-52 kazandı.
Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini aldı. VBW Arka Gdynia ise ikinci galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk çeyreği konuk ekip 12-10 öne tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı da Polonya ekibinin 6 sayı farkla üstünlüğü ile sona erdi: 26-32.
Üçüncü çeyrekte rakibini 8 sayıda tutan Emlak Konut, son periyod öncesinde farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Son periyodu da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı VBW Arka Gdynia 56-52 kazandı.
Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini aldı. VBW Arka Gdynia ise ikinci galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.