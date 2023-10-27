29 Ekim

Emlak Konut'tan evinde flaş mağlubiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Emlak Konut sahasında VBW Arka Gdynia'ya mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emlak Konut'tan evinde flaş mağlubiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 00:54
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'nun 3. haftasında Emlak Konut, sahasında Polonya ekibi VBW Arka Gdynia'a 56-52 mağlup oldu.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk çeyreği konuk ekip 12-10 öne tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı da Polonya ekibinin 6 sayı farkla üstünlüğü ile sona erdi: 26-32.

Üçüncü çeyrekte rakibini 8 sayıda tutan Emlak Konut, son periyod öncesinde farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Son periyodu da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı VBW Arka Gdynia 56-52 kazandı.

Bu sonuçla Emlak Konut, gruptaki ikinci yenilgisini aldı. VBW Arka Gdynia ise ikinci galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery