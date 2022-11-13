Emlak Konut, sahasında kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Emlak Konut, Antalya Toroslar Basketbol'u 76-60 yendi.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Samet Tekin, Metehan Alaçam
Emlak Konut: Walker 21, Lavender 14, Fields 12, Gizem Yavuz 6, Bahar Çağlar Ökten 11, Harika Gözde Eldaş 6, Emel Sığırcı 4, Merve Arı 2, Melek Selçok
Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 26, Nyingifa 15, Hillsman 8, Helin Boybeyi 7, Yağmur Yıldız 4, Tuğçe Murat, İlknur Dumlu
1. Periyot: 19-14
Devre: 38-26
3. Periyot: 57-37
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Samet Tekin, Metehan Alaçam
Emlak Konut: Walker 21, Lavender 14, Fields 12, Gizem Yavuz 6, Bahar Çağlar Ökten 11, Harika Gözde Eldaş 6, Emel Sığırcı 4, Merve Arı 2, Melek Selçok
Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 26, Nyingifa 15, Hillsman 8, Helin Boybeyi 7, Yağmur Yıldız 4, Tuğçe Murat, İlknur Dumlu
1. Periyot: 19-14
Devre: 38-26
3. Periyot: 57-37
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