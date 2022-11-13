Emlak Konut, sahasında kazandı

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Antalya Toroslar Basketbol'u 76-60 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Emlak Konut, sahasında kazandı
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12 Kasım 2022 19:16
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Emlak Konut, Antalya Toroslar Basketbol'u 76-60 yendi.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Samet Tekin, Metehan Alaçam

Emlak Konut: Walker 21, Lavender 14, Fields 12, Gizem Yavuz 6, Bahar Çağlar Ökten 11, Harika Gözde Eldaş 6, Emel Sığırcı 4, Merve Arı 2, Melek Selçok

Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 26, Nyingifa 15, Hillsman 8, Helin Boybeyi 7, Yağmur Yıldız 4, Tuğçe Murat, İlknur Dumlu

1. Periyot: 19-14

Devre: 38-26

3. Periyot: 57-37

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