Emlak Konut evinde kazandı

FIBA Avrupa Kupası karşılaşmasında Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı evinde konuk ettiği BCF Elfic Fribourg'u 71-62 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut evinde kazandı
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01 Kasım 2023 22:42
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini 71-62 yendi.

Bu sonucun ardından Emlak Konut, grubundaki 2'nci galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. kez parkeden yenik ayrıldı.

Emkak Konut, 5. haftada 23 Kasım Perşembe günü deplasmanda Fransa ekibi Roche Vendee Basket ile karşılaşacak.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Ervin Koci (Arnavutluk), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)

Emlak Konut: Sehernaz Cidal 20, Jakobsone 11, Smith 7, Wiese 9, Gizem Başaran Turan 3, Berfin Sertoğlu 9, Dordevic 8, Zeynep Gül, Gizem Uca 4

BCF Elfic Fribourg: Fogg 5, Hoppie 15, Jacquot 17, Uro-Nilie 9, Carpreaux 2, Ranisavljevic 14

1. Periyot: 21-3

Devre: 38-19

3. Periyot: 53-49

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