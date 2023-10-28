29 Ekim

Emlak Konut, Çankaya Üniversitesi'ni eli boş gönderdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 91-84 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut, Çankaya Üniversitesi'ni eli boş gönderdi!
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28 Ekim 2023 19:35
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 91-84 mağlup etti.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Güler, Metin Erol, Gündoğan Ali Balaban

Emlak Konut: Horvat 12, Gizem Mürüvet 8, Gizem Başaran 14, Wiese 13, Jakobsone 3, Sehernaz Çidal 23, Zeynep Şevval 7, Berfin Sertoğlu 11, Ceren Akpınar

Çankaya Üniversitesi: Walker 21, Fontaine 5, Gülse Uğur 8, McCarty 20, Pierre 18, Melike Yalçınkaya 6, Melike Tuğba 6

1. Periyot: 21-29

Devre: 48-41

3. Periyot: 71-61

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