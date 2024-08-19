Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında iki kez fileleri havalandırsa da iki gol de geçerli sayılmadı.



İlk yarıda kullanılan serbest atışta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Emirhan, ikinci yarıda da benzer bir pozisyonu gole çevirdi ancak VAR'dan gelen faul ve ofsayt uyarıları sonrası golleri skora işlenmedi.





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