Emirhan İlkhan, Torino'da!

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından altyapından yetişen Emirhan İlkhan da Avrupa'nın yolunu tuttu.



18 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, bu transfer için Emirhan'ın serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon euro'yu Beşiktaş'a ödeyecek.



Emirhan, 5 yıllık sözleşmenin altına imza atmak için cuma günü İtalya'ya gidecek. Genç futbolcu, Torino'dan senelik 900 bin euro yıllık ücret kazanacak.



Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta ilk olarak geçen sezon Önder Karaveli döneminde forma giydi. Genç orta saha, geçen sezon toplamda ise 12 maçta oynadı ve bir gol attı.





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