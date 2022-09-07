Beşiktaş'tan ayrılarak İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Lecce maçında forma giyerek kulüp tarihinin en genç oyuncusu olmuştu. Torino Başkanı Urbano Cairo ve teknik direktör Matteo Paro, Emirhan İlkhan hakkında övgü dolu sözler söyledi. Ayrıca İtalyan basını da Emirhan'ı mercek altına aldı.



"EMİRHAN CESARETLİ BİR OYUNCU"



Torino Başkanı, "Emirhan İlkhan gelişme belirtileri gösterdi. İlk maçında gerçekten çok iyiydi. Harika bir başlangıç yaptı. Aşama aşama büyüdü ve cesaretli bir oyuncu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.



"ÇOK KALİTELİ VE ZEKİ"



Öte yandan Torino'nun teknik direktörü Matteo Paro ise "Emirhan'ı maça hazırlamak için konuştum. Kalitesi ve iyi bir tekniği var. Farklı bir futbol ikliminden geliyor ama çok zeki bir futbolcu. Çok çabuk öğreniyor. Türkiye'de derbilerde oynadı. Halen öğrenmesi gereken şeyler var ama çok kaliteli bir futbolcu" dedi.



"ÇAYLAK EMİRHAN TOPU TEMİZ KULLANIYOR"



Öte yandan İtalyan basını da Emirhan İlkhan'ın performansını değerlendirdi. Tuttomercatoweb, "Monza maçında çok az süre aldı. Çaylak futbolcu topu temiz kullanıyor. Ancak; bazen aceleci davranıyor" yorumunu yaptı.



"AŞIRIYA KAÇMADAN İŞİNİ YAPTI"



Eurosport İtalya, "Emirhan İlkhan aşırıya kaçmadan işini yaptı. Hücumda ceza sahası dışından bir şut denedi. Savunmada ise rakibin bir gol pozisyonu engelledi" değerlendirmesinde bulundu.



"EMİRHAN GECENİN SÜRPRİZİYDİ"



Ayrıca La Stampa'da yer alan haberde ise "Genç Türk akşamın beklenmedik sürpriziydi. Eski Beşiktaşlı futbolcu yaşı göz önüne alındığında, olgunluk ve beceriklilik açısından şaşırtıcı bir maç çıkardı" ifadelerini kullandı.



