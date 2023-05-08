Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye 2-0 mağlup oldu ve küme düşmesi kesinleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
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08 Mayıs 2023 21:33
Son güncelleme 08 Mayıs 2023 21:34
Serie A'nın 34. haftasında Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu.

Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Udinese 2-0 kazandı ve Sampdoria'nın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakiakda Pereyra ile 34. dakikada Masina kaydetti. Milli oyuncumuz Emirhan İlkhan 89'da oyna dahil olurken küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Udinese'de ise Tolgay Arslan 63'te oyuna dahil oldu.

Udinese bu galibiyetle 46 puana yükseldi, Sampdoria ise ligin bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 13 puan gerisinde kalarak düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

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