Emirhan İlkhan'ın sorunu ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan son 5 resmi maçta sadece 8 dakika forma giymişti. Genç oyuncunun fizik-kondisyon durumunun yetersiz olması sebebiyle forma şansı alamadığı öğrenildi.



Beşiktaş'ın ocak ayında Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ilk çıkışını yapan ve sonrasında Çaykur Rizespor maçında attığı golle adından söz ettiren Emirhan İlkhan adeta kayıplara karıştı.



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Beşiktaş'ın ocak ayında Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ilk çıkışını yapan ve sonrasında Çaykur Rizespor maçında attığı golle adından söz ettiren Emirhan İlkhan adeta kayıplara karıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu son 7 resmi maçın 6'sında kulübeden çıkamazken sadece 28. haftada Başakşehir'e karşı 8 dakika sahada yer aldı. Genç oyuncunun süre bulamamasının nedeninin ise antrenmanlardaki fizik-kondisyon durumunun yeterli görülmemesi olarak ifade ediliyor.



3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ



Beşiktaş'ta Hatayspor maçı sonrası takıma verilen 3 günlük izin bitti. Siyah-beyazlı takım, lider Trabzonspor 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Milli takımlara giden oyuncular dışında sakatların da fazlalığı nedeniyle Kartal, az sayıda futbolcusuyla çalışmalarını yürütülecek.





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