Emirhan İlkhan: 'Hedefim Avrupa'

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Ümit Milli Takım kampında NTV'ye konuştu.



Emirhan, "Oyuncu, oynayıp gelişir. Korunarak gelişmez. Valerien Ismael hocam, bana güveniyor, güvendiği için de rahat hissediyorum, bunu da sahada yansıtmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Hedefleri için de konuşan 18 yaşındaki isim, "İlk başta U19'daydım, Ocak'ta A Takım'a alındım. Bir anda kovid vakaları artınca, bana şans geldi ve iyi değerlendirdim, A Takım'da kaldım. Beşiktaş'ta kendimi kanıtlamaya devam etmek istiyorum. Kanıtladıktan sonra da hedefim Avrupa'ya gitmek ama öncelik Beşiktaş'ta şu anda." dedi.





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