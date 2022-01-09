Emirhan İlkhan: "Elimden geleni yaptım"

Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emirhan İlkhan: 'Elimden geleni yaptım'
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09 Ocak 2022 21:41
Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Mücadelede takımının 2. golünü atan Emirhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

Altyapıda forma giyen oyuncularla ilgili görüşü sorulan genç yetenek, "Hiçbiri ümitsizliğe kapılmasın. Küçükken iyi günün, kötü günün oluyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayıp çalışsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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