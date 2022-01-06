Emirhan İlkhan: 'Elimden gelen her şeyi yaptım'

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u penaltılarla mağlup ettiği Süper Kupa maçı sonrası 17 yaşındaki genç oyuncu Emirhan İlkhan açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde çıktığı ilk profesyonel maçın ardından Beşiktaş'ın Youtube canlı yayınına konuşan Emirhan, "Çok heyecanlı anlardı. Hoca beni yanına çağırdı, kanatta oynayacağımı söyledi. Şok oldum. Kenar mı? dedim hocama. O anda 'mecbur' dedi bana. Girdim oyuna. Elimden gelen her şeyi yaptım." diye konuştu.
Penaltılarda kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.
Kariyerinde çıktığı ilk profesyonel maçın ardından Beşiktaş'ın Youtube canlı yayınına konuşan Emirhan, "Çok heyecanlı anlardı. Hoca beni yanına çağırdı, kanatta oynayacağımı söyledi. Şok oldum. Kenar mı? dedim hocama. O anda 'mecbur' dedi bana. Girdim oyuna. Elimden gelen her şeyi yaptım." diye konuştu.
Penaltılarda kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.