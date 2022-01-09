Emirhan İlkhan'dan rekor!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçında bir rekora imza attı.

Haber; Sporx.com
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Emirhan İlkhan'dan rekor!
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09 Ocak 2022 20:39
Emirhan İlkhan
Emirhan İlkhan
Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golünü atan Emirhan İlkhan, Süper Lig'de Beşiktaş adına gol atan en genç ikinci futbolcusu oldu.

17 yaş 222 günlükken gol atan Emirhan'ın önünde ise, Beşiktaş için ligde 17 yaş 165 günlükken fileleri sarsan Batuhan Karadeniz bulunuyor.

Öte yandan 17 yaşındaki Emirhan, Rize maçındaki golüyle Süper Lig'de ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

EMİRHAN İLKHAN'IN PERFORMANSI

- 4 Şut & 1 Gol
- 1 Direkten dönen top
- 1 Penaltı kazandırma
- 4 Kilit pas (Şut pası)
- 2 Pas arasıyla top kazanma
- 1 Top çalma


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