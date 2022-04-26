Emirhan İlkhan'a Kasımpaşa maçında geçer not!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Emirhan İlkhan görüntüsüyle alkış topladı.



Siyah-Beyazlılar'ın 17 yaşındaki genç yıldızı Emirhan İlkhan, yedek kulübesinde başladığı Kasımpaşa mücadelesine ikinci yarıda dahil oldu. Teknik direktör Valerien Ismael tarafından Güven Yalçın'ın yerine oyuna alınan Emirhan, takımının hücum hattına hareket kattı.



Rakip kalede birçok pozisyonda tehlike yaratan Emirhan, takımına skor katkısı yapamasa da mücadeleci görüntüsüyle alkış topladı.





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