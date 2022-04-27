Emirhan İlkhan'a ilk 11 yolu açıldı

Siyah-Beyazlılar'ın 17 yaşındaki genç yıldızı Emirhan İlkhan, ligde 5 maç sonra önceki akşam süre almıştı. Yetenekli hücum oyuncusu, 7 Mart'taki Başakşehir müsabakası sonrasında Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olup 45 dakika sahada kalmıştı. Hücum hattında etkin bir görüntü ortaya koysa da takımının Vodafone Park'tan puansız ayrılmasına engel olamayan başarılı futbolcunun, performansıyla teknik ekibi memnun ettiği bildirildi. Emirhan'a sezonun kalan son 4 maçında teknik direktör Valerien Ismael tarafından daha fazla forma şansı verilmesi bekleniyor.



Taraftar da istiyor



Beşiktaş taraftarının da her maç kadroda görmek istediği genç yıldız adayı, takım çalışmalarına ek olarak bireysel yaptığı idman ve uyguladığı hazırlık programlarıyla kendisini geliştirmeyi sürdürüyor. Emirhan'ın, 1 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak Spor Toto Süper Lig 35. hafta müsabakasında ilk 11'de görev alması planlanıyor.





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