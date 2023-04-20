Haber Tarihi: 20 Nisan 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 16:22

Emircan Şahin kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin kaç yaşında?

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin Talu'nun sosyetik sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. Samyeli, "Evet, kızım darp edildi" dedi. Peki, Emircan Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Emircan Şahin kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin kaç yaşında?
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Emircan Şahin kimdir? Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin ne iş yapıyor? Bir zamanların ünlü haber spikeri ve şimdilerin şarkıcısı ve oyuncusu Defne Samyeli'nin Eren Talu evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu ile yeni bir ilişkiye yelken açan Emircan Şahin'in kim olduğu magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor.
EMİRCAN ŞAHİN KİMDİR?

Defne Samyeli'nin küçük kızı 19 yaşındaki Derin Talu ile ilişki yaşamaya başlayan Emircan Şahin'in adı magazin gündeminde sıkça duyulmaya başlandı.

Bir zamanların ünlü haber spikeri ve şimdilerin şarkıcısı ve oyuncusu Defne Samyeli'nin Eren Talu evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin'in iş insanı olduğu bilgisi var ancak iddialar doğrulanmış değil.

Emircan Şahin'in kaç yaşında ve nereli olduğuna dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Magazin gündeminde adını sıkça duymaya başladığmız Emircan Şahin'in kim olduğuna dair detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

'HABERLER DOĞRU' DİYEYİM YETERLİ"

Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz bırakıldığı yönündeki iddiaları doğruladı. Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" dedi.
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Emircan Şahin
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