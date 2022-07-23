Emircan Altıntaş, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Emircan Altıntaş, Çaykur Rizespor'da
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22 Temmuz 2022 21:04
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Emircan Altıntaş, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır." ifadesine yer verildi.

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