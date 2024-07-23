Emir Ortakaya'ya Belçika'dan transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya'ya Belçika'dan talip çıktı.
WESTERLO TEKLİF YAPTI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper ile ilgileniyor. Belçika temsilcisi, Emir Ortakaya için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Westerlo ve Fenerbahçe arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.
Genç savunma oyuncusunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
KİRALANDIĞI TAKIMLAR
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti.
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
WESTERLO TEKLİF YAPTI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper ile ilgileniyor. Belçika temsilcisi, Emir Ortakaya için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Westerlo ve Fenerbahçe arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.
Genç savunma oyuncusunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
KİRALANDIĞI TAKIMLAR
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti.
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.