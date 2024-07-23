Emir Ortakaya'ya Belçika'dan transfer teklifi!

Belçika temsilcisi Westerlo, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiralamak için resmi teklif yaptı. Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Emir Ortakaya'ya Belçika'dan transfer teklifi!
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23 Temmuz 2024 11:18
Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya'ya Belçika'dan talip çıktı.

WESTERLO TEKLİF YAPTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper ile ilgileniyor. Belçika temsilcisi, Emir Ortakaya için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Westerlo ve Fenerbahçe arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.

Genç savunma oyuncusunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

KİRALANDIĞI TAKIMLAR

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti.

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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