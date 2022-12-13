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Emir Ortakaya'nın geleceği belli oluyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya'nın bir yıl daha İzmir ekibinde kalma ihtimali doğdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emir Ortakaya'nın geleceği belli oluyor
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13 Aralık 2022 13:55
Fenerbahçe'nin Göztepe'ye satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı sezon başı kampında teknik ekibin vereceği rapora göre bir yıl daha yine sarı-kırmızılılara kiralayabilir.

18 yaşındaki Emir, Göztepe'de ilk 11'in bankosu olmuştu. İki kulüp bu sezon transferde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, Fenerbahçeli Uğur Kaan ve Emir İstanbul'dan İzmir'e, Göztepeli İrfan Can da Samandıra'ya geçiş yapmıştı.
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