Emir Ortakaya, Kocaelispor yolcusu

Fenerbahçe transfer haberleri: 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Emir Ortakaya'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emir Ortakaya, Kocaelispor yolcusu
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24 Ağustos 2023 19:23
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya, Kocaelispor'a transfer oluyor.

1. Lig ekibi Kocaelispor, genç savunma oyuncusunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Kocaelispor arasında transfer için son prosedürler gideriliyor.

Emir Ortakaya'nın kiralık sözleşmesinde belli sayıda maç oynama zorunluluğu maddesi de yer alacak.

Geçen sezonu da başka bir 1. Lig ekibi Göztepe de kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



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