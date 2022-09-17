Emir Kaan Gültekin: 'Beşiktaş'la farkımız yok'

İstanbulspor'un, Beşiktaş karşısında ilk golünü atan Emir Kaan Gültekin, maç sonu konuştu.



Emir Kaan, "Oyuna iyi başladık. Şanssız bir gol yedik. Sonra devam edip 1-1'i yakaladık. 2-1 oldu, devre arasına gittik. Maçı çevirebileceğimize inancımız vardı. Maçı 3-2 alabilirdik ama 2-2 bitti. Tüm takımın ayağına yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Devrede aramızda şunu konuştuk; bizden bir farkları yok, biz geçen sene alt ligden geldik ama oyuncu kalitesi olarak bizden üstün olmadıklarını iletti hocamız. Bizim oyuncularımızın neredeyse tamamı geçen sene 1. Lig'de oynuyordu. Şu an bunu kanıtladık, daha da kanıtlayacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi futbolla daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.





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