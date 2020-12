Emir Elidemir kimdir? Masterchef Emir kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Son bölüm Masterchef'te elenen yarışmacı Emir Elidemir yaptığı yemeklerden sonra yarışmaya veda etti ancak sosyal medyada gönülleri kazandı. Masterchef yarışmasında Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında? Emir Elidemir nereli soruları soruluyor. Masterchef Emir yaptığı yemekle Mehmet şeften aferin aldı. Oldukça güzel görünen yemeği başarı ile yapan Masterchef Emir'e Somer şef ve Danilo şef de büyük övgü dolu sözler söyledi. Masterchef 2020 yarışmasının en iddialı yarışmacılarından biri olan Emir şefleri etkileyen tabağı ile özellikle Mehmet Şef'in takdirini kazandı.Masterchef Emir kimdir, Masterchef Emir sevgilisi var mı? Masterchef Emir evli mi? Masterchef Emir instagram, Masterchef Emir tiktok gibi detayları öğrenebilirsiniz.Masterchef Emir Elidemir kimdir kaç yaşında, 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.Son olarak ise New York'taki Benno Restoran'da çalışmaya başladı.Masterchef'in önemli yarışmacısı Emir'in sevgilisi var mı? Masterchef Emir evli mi? Masterchef Emir Elidemir kız arkadaşı veya sevgilisiyle sosyal medya hesaplarından bir resim paylaşmadı. Masterchef Emir'in sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur."Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.