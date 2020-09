Emir Dilaver: 'Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım'

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, iyi bir performans sergileyip uzun yıllar Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.



Emir Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a transferinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.



Transfer sürecinin yoğun geçtiğini vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Kendi kulübüme yardımcı olmam gerekiyordu. Onların da önemli maçları vardı ama buraya gelmeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelmek benim için kolay oldu. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İsmim de zaten Türk ismi. Aynı zamanda Müslümanım. O yüzden de buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.



Taraftarların kendisi ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktaran Emir Dilaver, "Transferde taraftarlar da çok aktif rol üstlendi. Sürekli mesajlar alıyordum ama transfer gerçekleşmediği için bir türlü onlara cevap veremiyordum. Ne mutlu ki buradayım. Artık doya doya yazışırız onlarla." ifadelerini kullandı.



Türkiye ile bir gönül bağı olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:



"Bosna Hersek'te savaş başladıktan sonra Avusturya'ya yerleştik. Çocukluğum orada geçti. Çocuklarım da orada doğdu. Ailem de orada ama buraya uyum sağlama noktasında hiçbir zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. Ben burayı çok sevdim. Umarım iyi de bir performans gösteririm. Zaten sahada her şeyimi ortaya koyacağım. Umarım iyi de bir performans sergiler uzun yıllar Türkiye'de kalırım."



Türkiye ligini bildiğini aktaran Emir Dilaver, şöyle devam etti:



"Buraya gelmeden önce büyük golcülerin Türkiye'de oynadığını biliyordum. Bir savunma oyuncusu olarak bundan mutluluk duyuyorum. Çünkü büyük oyunculara karşı oynamak her zaman sizi geliştirir. Ben de aslında buna odaklanmış vaziyetteyim. Yani iyi bir oyuncuya karşı oynamak beni mutlu eder. O yüzden hiç kimseden korkum yok. Süper Lig'i tanıyorum. Ben sadece performansımı ortaya koyacağım. Savunma, takım olarak yapılır."



Taraftarlara da mesaj gönderen Emir Dilaver, "Sosyal medyadan bana çok güzel mesajlar yağdırdılar. Bu beni çok mutlu etti. Sahada savaşmaya hazırım. Takım olarak da biz bunu zaten yapacağız. Erzurumspor maçı ile birlikte çok iyi sonuçlar alıp onların hak ettiği şeyi onlara vermek istiyoruz. Sahada savaşan ve her şeyini veren bir takım olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.