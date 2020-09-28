Emir Arslantaş kimdir? Arslantaş'ı kim oynuyor? İlker Kızmaz kim

Büyük Selçuklu Devletinde emir olan Arslantaş, komutasındaki bir ordu ile İsmailielrin bölgedeki faaliyetlerini ve Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmak için Alamut Kalesine gönderildi. Alamut Kalesi'nin kuşatılmasında Selçuklu büyük bir darbe aldı.Selçuklu veziri Nizâmülmülk İsmaililerin bölgedeki faaliyetlerine son vermek ve Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmak için Sultan I. Melikşah'ı ikna ederek 1092 yılında Emir Arslantaş komutasında 1000 kişilik bir ordu hazırladı ve Alamut Kalesini kuşattı kuşatma aylarca sürdü tarihçi Ata Melik Cüveyni'nin aktardığına göre kalede başta 60-70 asker vardı, erzakları azdı. Dai Dihdar Ebu Ali, Rudbar ve Kazvin'den topladığı 300 kişi ile yardıma geldi. Ekim-kasım arasında karşı saldırı yapıldı ve Selçuklu ordusu ağır darbe aldı.[1] Kuşatmadan bunalan Hasan Sabbah Ebu Tahir Arrani isimli bir fedaiyi Nizamülmülk'ü öldürmekle görevlendirdi.[2] Fedai 14 Ekim 1092'de Nizamülmülk'ün Karargahına şikayeti olan bir Sufi kılığında girdi vezire dilekçe vermek için yanına yaklaştı ve koynundan çıkardığı bıçakla onu öldürdü kaçarken ayağı çadır ipine takıldı ve düştü. Askerler üstüne atlayıp onu öldürdüler[3] Sultan Melikşah da 1 ay sonra şüpheli bir şekilde ölünce kuşatma kaldırıldı. Melikşah'ın ölümü ile çocukları arasında taht kavgaları başlar. Kaleye yönelik ikinci ciddi saldırı ise 1117 yılında yapılır.II. Alamut Muharebesi, Sultan Muhammed Tapar komutasındaki Selçuklu Devleti ordusunun İsmailî kalelerini fethetmeye yönelik yaptığı harekattır.Sultan Muhammed Tapar 1105 yılında tahta geçtikten sonra ilk işi İsmailî kalelerini ele geçirmek oldu.[1] İlk olarak 2 Nisan 1107'de Tabes kalesini kuşattı kale komutanı ibn Attaş bir dizi hile ile kalenin kuşatılmasını geciktirdi ama kuşatma sürünce kaledekiler eman diledi. İmzalanan Anlaşma ile kaledekiler Alamut ve çevredeki kalelere gitmek şartıyla kaleyi teslim edecekler. Ama ilk birlik Alamut'a ulaştığı haberi gelince ibn Attaş anlaşmayı bozdu ve kalede kalan 80 kişi ile tekrar direndi.[2] Kale bir kişinin içeriden ihaneti nedeniyle düştü İbn Attaş'ın karısı Zinnet süslü halde kendini kaleden aşağı attı, İbn Attaş yakalandı ve derisi yüzülerek idam edildi. 1 yıl sonra daha önce Haşhaşilerin suikastına kurban giden Nizâmülmülk'ün oğlu Ahmed ibn Nizamülmülk Emir Çavlıyı 1109 yılında Alamut kalesini almakla görevlendirdi Ağustosta başlayan kuşatma kış bastırınca kaldırıldı. 9 yıl sonra Emir Anuştegin Şirgir 1117 yılında önce Alamut Kalesi sonra Lemeser kalesini kuşattı kale direk saldırı ile geçirilemeyince yıpratma taktiği uygulandı mancınıklar kuruldu ve kalelere büyük zararlar verdi bölgedeki ekinler yakılarak İsmaililerin erzak tedarik etmesi engellendi.[3] Kuşatma İsmailileri zor durumda bıraktı Hasan Sabbah dahil pek çok kişi eşlerini ve çocuklarını çevredeki kalelere gönderdi kaledekiler günlük sadece 1 ekmek ve 3 ceviz yiyordu. Tarihçi er-Ravendî'ye göre kaleler düşmek üzere iken Sultan 18 Nisan 1118'de öldü. Anuştegin Şirgir kuşatmayi sürdürmek istedi ama pek çok asker Sultanın öldüğünü duyunca kuşatmayı bırakıp çekildi Şirgir'in yanında çok az asker kaldı bunu gören İsmaililer karşı saldırıya geçti ve pek çok silah ve erzak ele geçirdi. Şirgir geri çekildi ve kuşatma sona erdi.TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid dizisi Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmed'i canlandıran İlker Kızmaz 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan İlker Kızmaz, Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi de aldı. Televizyon ekranlarına Aslı ile Kerem, Yeter Anne, Candan Öte adlı dizilerle çıkan İlker Kızmaz, bazı reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Tarihi dizilerinde tanıdığımız İlker Kızmaz, Çanakkale 1915 adlı sinema yapımında Yarbay Mustafa Kemal karekterini oynamıştır.2014 yapımı olan ve TRT1'de izleyicinin karşısına çıkan Yedi Güzel Adam adlı dizide Kenan hoca karekterini oynayan İlker Kızmaz, Benim Adım Gültepe dizisinde Halil karakterini, komedi dizisi Tatlı İntikam'da ise Barış karakterini oynamıştır. İlker Kızmaz ayrıca Nefes: Vatan Sağolsun filminde de oynamıştır.İlker Kızmaz, Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmiştir. İlker Kızmaz ve Aslı Türkel çiftinin Naz adında bir kızı vardır.