Emine Hatun Mechaal, 13. oldu

Milli atlet Emine Hatun Mechaal, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede 13. oldu. Yasemin Can, yarışı tamamlayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emine Hatun Mechaal, 13. oldu
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03 Mart 2023 23:35
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede milli atletlerden Emine Hatun Mechaal 13. olurken Yasemin Can yarışı tamamlayamadı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 3000 metre finali koşuldu.

Alman sporcu Hanna Klein, 8 dakika 35.87 saniyeyle altın madalya kazandı. Diğer bir Alman atlet Konstanze Klosterhalfen, 8.36.50'lik derecesiyle gümüş, Büyük Britanyalı Melissa Courtney-Bryant ise 8.41.19'luk zamanıyla bronz madalya elde etti.

Emine Hatun Mechaal, 9.22.12'lik derecesiyle 13. oldu. Sakatlık yaşayan Yasemin Can ise yarışı bitiremedi.

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