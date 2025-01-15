Haber Tarihi: 15 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 10:12

Emine Erdoğan'ın Los Angeles'ta Evi Var mı?

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında, Emine Erdoğan'ın Los Angeles'ta bir ev sahibi olduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

Emine Erdoğan'ın Los Angeles'ta Evi Var mı?
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Bölgede mülk sahibi Türk iş insanı ve sanatçılardan bazıları şöyle:

Serenay Sarıkaya
Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fi yata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.

Çağatay Ulusoy
Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

Tolgahan Sayışman
Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Los Angeles Hermosa Beach'te ev almıştı.

Ali Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da 2020 yılında 14,5 milyon dolara süper lüks bir malikane satın almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal
Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles'tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat
Kenan Doğulu ve Beren Saat de 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara Los Angeles'tan bir ev satın almıştı.

Adnan - Metin Şen
Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen ve kardeşi Metin Şen'in de orada mülkleri olduğu biliniyor.
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