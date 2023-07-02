Emine Arslan'dan altın madalya

Avrupa Oyunları'nda kickboksta milli sporcu Emine Arslan, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emine Arslan'dan altın madalya
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02 Temmuz 2023 14:38
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, altın madalya elde etti.

Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

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