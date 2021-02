Emin Tiryaki, Ampute Milli Futbol Takımı'nda kalıcı olmak istiyor

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Emin Tiryaki, ay-yıldızlı ekipte kalıcı olmak istediğini belirtti.



Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emin Tiryaki, AA muhabirine, daha önce amatör futbol oynarken geçirdiği sakatlıkların ardından kangren olması nedeniyle 23 yaşında sağ ayağını kaybettiğini söyledi.



Daha sonra ampute futbol oynamaya başladığını belirten Emin Tiryaki, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara Yenimahalle, Trabzon Ortahisar takımlarının ardından 1,5 yıldır Baltalı Grup Denizli'de forma giydiğini söyledi.



Emin Tiryaki, takımda bir aile havası olduğunu belirterek, "Birbirimizin dertleriyle dertlendik, birbirimizin neşesiyle neşelendik. Zaten öncelikle önemli olan başarıya giden yolda bir aile olabilmekti." diye konuştu.





Aile ortamını sağlayan herkese teşekkür eden 34 yaşındaki Emin Tiryaki, şunları kaydetti:

"Malum pandemi sürecinde liglerimiz ertelendi ama biz çalışmalarımızı hiç bırakmadık. Allah nasip etti, milli takıma davet aldık, bu bizi gerçekten çok gururlandırdı, mutlu etti. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eylül ayında Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ülkemizin bayrağını taşımak bize çok mutluluk veriyor, milli formayı giymek her gencin, her bireyin hayalindedir. İnşallah kalıcı olmak için elimizden geleni yapacağız."



- Altuğ: "Hedefimiz milli gururu yaşayacak sporcular yetiştirmek"



Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ramazan Altuğ, bu yıla ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesinde oyuncuları Emin Tiryaki ile Muhammet Sarı'nın Antalya'daki milli takım kampında yer aldığını söyledi.



Kulübü 2016'da kurduklarını ve Süper Lig'e kadar yükseldiklerini belirten Altuğ, "Hedefimiz milli gururu yaşayacak sporcular yetiştirmekti. Biz oyuncularımızı her zaman bu düşünce yapısıyla yetiştirip onlara bunu aşılamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Antrenör Yasin Düzgün ise Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımdan 2 sporcunun milli takım kampına davet edilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.



Öncelikle milli takıma oyuncu verebilmek daha sonra ligde zirveye oynamak istediklerini kaydeden Düzgün, "Arkadaşlarımın azmini, hırsını, duygusunu gördükten sonra bizim de inancımız arttı." diye konuştu.