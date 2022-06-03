Emin Müftüoğlu: 'Türkiye bir bisiklet ülkesi haline geliyor'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye'nin bir bisiklet ülkesi haline gelmesi için hızlı bir gelişim içerisinde olduklarını söyledi.



Müftüoğlu, AA muhabirine, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bisikletin 200. yılı nedeniyle 2018'de 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan ettiğini hatırlatan Müftüoğlu, "Bisiklet için çok önemli bir gün. Bugün, hem ülkemizde hem de dünyada kutlanıyor. Bugün bisiklete binmenin farkındalığını ve önemini herkese duyurmamız gerekir. Bisiklet hem sağlık hem spor hem de ulaşım için çok önemli bir araç. 81 ilimizde de bugün bisiklet etkinlikleri yapılacak. Ayrıca günün önemine dikkat çekmek için resmi yarışması da düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın bisiklet sporuna büyük katkılar verdiğini anlatan Müftüoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da Bisiklet Milli Takımı'mızı bir araya getirdik. Sayın TBMM Başkanı'mız ve milletvekillerimiz de bisiklete bindi. Özellikle Cumhurbaşkanı'mıza, sporumuza verdiği destekten dolayı bisiklet ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Emin Müftüoğlu, Türkiye'de bisikletin her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, "Türkiye bisiklet ülkesi haline geliyor. Gelişimimiz çok daha hızlı ilerleyecek. Bisiklet turizminde de önemli projeler hayata geçireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı'mızla çalışmalar yapıyoruz. Önemli bir gelir kaynağı bisiklet turizmi. Bu konu gerçekten çok farklı ve güzel boyutlara gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.





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