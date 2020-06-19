Sakatlıklar ve cezalıların çokluğunda savunmasında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, çözüm arıyor.



Donk, Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda Terim'in genç Emin ve Ahmet Çalık'a görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.



Adem'e üç maç



Galatasaray, perşembe günkü çalışmasıyla Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular taktik ağırlıklı bir idman yaptı.



Öte yandan Rize maçında kırmızı kart gören Adem Büyük 3 maç ceza aldı. Futbolcu Trabzon ve Başakşehir maçlarında yok.



