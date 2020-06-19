Emin Bayram'a zor görev

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep karşısında Ahmet Çalık'ın yanında Emin Bayram'a görev vermeyi düşünüyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Emin Bayram'a zor görev
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19 Haziran 2020 10:01
Sakatlıklar ve cezalıların çokluğunda savunmasında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, çözüm arıyor.

Donk, Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda Terim'in genç Emin ve Ahmet Çalık'a görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Adem'e üç maç

Galatasaray, perşembe günkü çalışmasıyla Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

Öte yandan Rize maçında kırmızı kart gören Adem Büyük 3 maç ceza aldı. Futbolcu Trabzon ve Başakşehir maçlarında yok.



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