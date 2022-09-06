Emin Bayram yaklaşık 2 yıl sonra G.Saray forması giydi

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, sarı-kırmızılı formayla 608 gün sonra resmi maça çıktı.
Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper, Galatasaray'da son olarak 5 Ocak 2021'de Konyaspor ile deplasmanda yapılan Süper Lig maçında forma giydi.
Sonrasındaki 1,5 sezon Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'da top koşturan Emin, sezon başında kadroda tutuldu. Hazırlık kampında teknik ekibin beğenisini kazanan Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan atılmasının ardından devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil edildi.
Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper, Galatasaray'da son olarak 5 Ocak 2021'de Konyaspor ile deplasmanda yapılan Süper Lig maçında forma giydi.
Sonrasındaki 1,5 sezon Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'da top koşturan Emin, sezon başında kadroda tutuldu. Hazırlık kampında teknik ekibin beğenisini kazanan Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan atılmasının ardından devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil edildi.
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