Emin Bayram: 'Orada forma benim, bırakın gideyim'

Galatasaray'dan Westerlo'ya transferi son anda askıya alınan Emin Bayram, Belçika ekibine gitmekte ısrarcı...
Geçen sezonu Westerlo'da kiralık geçiren ve Belçika Jupiler Pro Lig'de 23 maça çıkan Emin Bayram, kariyerine yine bu kulüpte devam etmek istediğini iletti. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın olduğunu belirten genç futbolcu, Westerlo'da birinci stoper olduğunu ve düzenli oynadığını iletti.
Rotasyonda 4. stoper olmak istemeyen Emin, sarı kırmızılıların ilk 3 stoperinin gelecek sezon da kadroda olacağını ve çok az forma şansı bulabileceğini belirterek ayrılık için izin istedi.
WESTERLO'NUN SAHİBİ GALATASARAYLI
Galatasaray yönetimi, sahibi Galatasaraylı olan ve Mauro Icardi transferinde sponsorluk yaptığı öğrenilen Westerlo kulübüne bu transfer için kolaylık sağlamayı düşünüyordu ancak taraftardan gelen tepki sonrası anlaşmadan şu an için vazgeçildi.
İLK KONUŞULAN RAKAMLAR
Emin Bayram için ilk olarak bonservisinin yüzde 50'si için 2.5 milyon euro formülü üzerinde duruluyordu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Geçen sezonu Westerlo'da kiralık geçiren ve Belçika Jupiler Pro Lig'de 23 maça çıkan Emin Bayram, kariyerine yine bu kulüpte devam etmek istediğini iletti. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın olduğunu belirten genç futbolcu, Westerlo'da birinci stoper olduğunu ve düzenli oynadığını iletti.
Rotasyonda 4. stoper olmak istemeyen Emin, sarı kırmızılıların ilk 3 stoperinin gelecek sezon da kadroda olacağını ve çok az forma şansı bulabileceğini belirterek ayrılık için izin istedi.
WESTERLO'NUN SAHİBİ GALATASARAYLI
Galatasaray yönetimi, sahibi Galatasaraylı olan ve Mauro Icardi transferinde sponsorluk yaptığı öğrenilen Westerlo kulübüne bu transfer için kolaylık sağlamayı düşünüyordu ancak taraftardan gelen tepki sonrası anlaşmadan şu an için vazgeçildi.
İLK KONUŞULAN RAKAMLAR
Emin Bayram için ilk olarak bonservisinin yüzde 50'si için 2.5 milyon euro formülü üzerinde duruluyordu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.