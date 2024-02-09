Emin Bayram'ın Avrupa'ya damga vuran performansı!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Westerlo'ya verdiği Emin Bayram, sergilediği başarılı performansla Avrupa'da adından söz ettiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emin Bayram'ın Avrupa'ya damga vuran performansı!
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09 Şubat 2024 10:07
Sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiralık verilen Galatasaray'ın altyapı oyuncularından Emin Bayram, performansıyla ses getirmeyi başardı.

Avrupa'daki 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla ikili mücadele kazananlar listesinde 3. sıraya yükselen 20 yaşındaki stoper (143), Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Bellingham'ı (147) takip ediyor.

Listenin zirvesinde ise Galatasaray'ın transferi için uzun süre uğraştığı ancak kadrosuna katamadığı sol bek Bradley Locko (150) bulunuyor.

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