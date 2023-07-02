Emin Bayram için sürpriz teklif!

İngiliz ekibi Stoke City, Emin Bayram için Galatasaray'a 2.5 milyon euro'luk resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Emin Bayram için sürpriz teklif!
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02 Temmuz 2023 14:14
İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City, Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

GALATASARAY'A 2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Emin Bayram, İngiltere'den gelen teklife sıcak bakarken, Galatasaray, gelen bu teklifi düşük buldu ve kabul etmedi.

Stoke City, 2.5 milyon euro'luk rakamı yükseltirse, Emin Bayram satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Stoke City'nin yolunu tutacak.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram, geçtiğimiz sezon 11 maçta süre buldu.

20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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