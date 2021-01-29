Emin Bayram, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor

Haber; Fanatik
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Emin Bayram, Galatasaray'dan ayrılıyor
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29 Ocak 2021 13:28
Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor

Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezon da Süper Lig'de iki maça çıkmıştı

Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sekidika'nın ise Konyaspor'a gitmesi an meselesi...



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