Emin Bayram, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor



Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezon da Süper Lig'de iki maça çıkmıştı



Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sekidika'nın ise Konyaspor'a gitmesi an meselesi...



