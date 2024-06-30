Emin Bayram, Galatasaray'da kalacak mı?

Geçen yılı Westerlo'da geçiren Emin Bayram, Galatasaray'a geri döndü. 21 yaşındaki savunma oyuncusu kampta denenecek.
Okan Buruk'un çok güvendiği genç oyuncu, Davinson ile Abdülkerim'in milli takımda olduğu ve Nelsson'un sakatlıktan çıktığı Galatasaray'da ana planda yer alacak. Emin'in bu şansı iyi kullanması bekleniyor.
Genç oyuncunun Galatasaray'la 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Okan Buruk'un çok güvendiği genç oyuncu, Davinson ile Abdülkerim'in milli takımda olduğu ve Nelsson'un sakatlıktan çıktığı Galatasaray'da ana planda yer alacak. Emin'in bu şansı iyi kullanması bekleniyor.
Genç oyuncunun Galatasaray'la 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.