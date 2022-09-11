Emin Bayram'dan şampiyonluk mesajı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Bu maçta ilk 11'de forma giyen Emin Bayram, maç sonrasında beIN Sports'a konuştu.



"GALATASARAY BÜYÜK ŞANS"



Emin Bayram, "Galatasaray forması giymek büyük bir şans. Ben hayalimi gerçekleştirdim. elimden geleni yapıyorum. Her gün daha iyiye gidiyoruz ve daha da iyiye gideceğiz" diye konuştu.



"SONU ŞAMPİYONLUK"



Sarı-kırmızılı futbolcu, "90 dakika boyunca gol düşünüyoruz. Skor olarak geriye düşsek bile vazgeçmiyoruz. 3 puan için çok mutluyuz. Taraftarımız bizi deplasmanda bile yalnız bırakmadı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.





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