Belçika Ligi'nde Westerlo ile Sint-Truiden karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.



Sint-Truiden, 5. dakikada Eric Junior Bocat ile öne geçti. Westerlo, 15. dakikada Emin Bayram ile eşitliği yakaladı. Westerlo, 33'te ise Nicolas Madsen ile öne geçti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Westerlo üstünlüğü ile tamamlandı.



Sint-Truiden'de Aboubakary Koita 77'de penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaptı. Koita, 88'de ise bu kez takımını 3-2 öne geçirdi. Westerlo'da 90'da sahneye çıkan Matija Frigan karşılaşmanın skorunu 3-3 olarak belirledi.



Westerlo'da Emin Bayram ve Sinan Bolat, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Westerlo 11, St Truiden 18 puana yükseldi.



Westerlo, gelecek hafta Charleroi deplasmanına gidecek. Sint-Truiden, sahasında Antwerp'i ağırlayacak.





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