Emin Bayram'a bu kez Belçika'dan kanca

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram için Stoke City'den sonra Westerlo da devreye girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Emin Bayram'a bu kez Belçika'dan kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 09:49
Galatasaray'ın 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram, İngiliz ekibi Stoke City'nin transfer listesinde bulundu.

STOKE CITY'NIN TEKLİFİ

Galatasaraylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Stoke City'nin teklifinde, Premier Lig'e yükselme başarısı elde edilirse 7 milyon Euro bonservis opsiyonu da yer alıyor.

WESTERLO DA DEVREYE GİRDİ

Ancak; genç oyuncunun talipleri artıyor. Stoke City'nin ardından Emin Bayram için Belçika Ligi takımlarından Westerlo'nun da devreye girdiği ve kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery