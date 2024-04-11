Emin Bayram'a Ada'dan yeni talip!

Galatasaray'ın Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, kıymete bindi.
Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
PREMIER LİG'DEN TALİP
Sezon başında Stoke City'den teklif alan 2003 doğumlu genç milli stoperi, bir başka İngiliz kulübü Brighton transfer listesine ekledi.
GALATASARAY SATMAYACAK
Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı Emin Bayram'ı Galatasaray satmayı düşünmüyor.
Emin'in kiralık sözleşmesine bu yüzden satın alma opsiyonu koyulmadı.
Westerlo'da toplam 24 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
PREMIER LİG'DEN TALİP
Sezon başında Stoke City'den teklif alan 2003 doğumlu genç milli stoperi, bir başka İngiliz kulübü Brighton transfer listesine ekledi.
GALATASARAY SATMAYACAK
Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı Emin Bayram'ı Galatasaray satmayı düşünmüyor.
Emin'in kiralık sözleşmesine bu yüzden satın alma opsiyonu koyulmadı.
Westerlo'da toplam 24 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.