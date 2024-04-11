Emin Bayram'a Ada'dan yeni talip!

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a Premier Lig'den yeni bir talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emin Bayram'a Ada'dan yeni talip!
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11 Nisan 2024 11:31
Galatasaray'ın Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, kıymete bindi.

Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

PREMIER LİG'DEN TALİP

Sezon başında Stoke City'den teklif alan 2003 doğumlu genç milli stoperi, bir başka İngiliz kulübü Brighton transfer listesine ekledi.

GALATASARAY SATMAYACAK

Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı Emin Bayram'ı Galatasaray satmayı düşünmüyor.

Emin'in kiralık sözleşmesine bu yüzden satın alma opsiyonu koyulmadı.

Westerlo'da toplam 24 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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