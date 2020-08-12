Bir dönem Chelsea'de görev yapan spor psikoloğu Emily Rogawski için Trabzonspor taraftarı kampanya başlattı.
Eski Chelsea antrenörü olan Eddie Newton'ın ekibine katılması için Rogawski'yi sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan bordo-mavili taraftarlara Rogawski, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan biri olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim" yanıtını verdi.
Eski Chelsea antrenörü olan Eddie Newton'ın ekibine katılması için Rogawski'yi sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan bordo-mavili taraftarlara Rogawski, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan biri olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim" yanıtını verdi.