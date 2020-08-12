Bir dönem Chelsea'de görev yapan spor psikoloğuiçin Trabzonspor taraftarı kampanya başlattı.Eski Chelsea antrenörü olan Eddie Newton'ın ekibine katılması için Rogawski'yi sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan bordo-mavili taraftarlara Rogawski, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan biri olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim" yanıtını verdi.