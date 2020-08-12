Emily Rogawski: "Trabzonspor'a gelmeye hazırım"

Bir dönem Chelsea'de görev yapan spor psikoloğu Emily Rogawski için Trabzonspor için konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Emily Rogawski: 'Trabzonspor'a gelmeye hazırım'
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12 Ağustos 2020 10:39
Bir dönem Chelsea'de görev yapan spor psikoloğu Emily Rogawski için Trabzonspor taraftarı kampanya başlattı.

Eski Chelsea antrenörü olan Eddie Newton'ın ekibine katılması için Rogawski'yi sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan bordo-mavili taraftarlara Rogawski, "Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan biri olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim" yanıtını verdi.





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