eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti

eMilli takım, FIFAe Nations Cup 2023'te son 16 turunda ev sahibi Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti
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17 Temmuz 2023 13:47
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFAe Nations Cup 2023'te mücadele eden eMilli Takım, son 16 turunda organizasyona veda etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyonda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur'un da yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen milli takım, bu turda ev sahibi Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'a iki maç sonunda toplam skorlarda 2-1 mağlup olan eMilli Takım, organizasyonu tamamladı.

Dünya Kupası'nı ise finalde Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Brezilya kazandı.

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