eMilli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu başladı

FIFAe Nations Cup 2023'te Türkiye'yi temsil edecek eMilli Futbol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yolculuğu başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre eMilli Takım, 11-14 Temmuz'da FIFA ile EA Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın C Grubu'nda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur ile mücadele edecek.



eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay ve eFutbol Sorumlusu Miraç Berk Yağbasanlar gözetiminde 4 gün sürecek Dünya Kupası kamp kadrosunda Mert Altıntop, Kaan Tüzün, Emirhan Erdem, Berk Turan, İsmail Can Yerinde ve Selim Mert Güler yer alıyor.



Altışar takımın yer aldığı 4 grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalma hakkı elde edecek. Son 16 ve çeyrek final maçları 13 Temmuz'da, yarı final ve final maçları ise 14 Temmuz'da oynanacak.



eMili Takım'ın C Grubu'ndaki maç programı şöyle:



11 Temmuz



20.00 Türkiye-Avustralya



20.25 Türkiye-İspanya



20.50 Türkiye-Brezilya



21.35 Türkiye-Singapur



22.00 Türkiye-Portekiz



12 Temmuz



20.00 Türkiye-Avustralya



20.25 Türkiye-İspanya



20.50 Türkiye-Brezilya



21.35 Türkiye-Singapur



22.00 Türkiye-Portekiz