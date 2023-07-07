eMilli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu başladı

FIFAe Nations Cup 2023'te mücadele edecek eMilli Futbol Takımı'nın Suudi Arabistan yolculuğu başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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eMilli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu başladı
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07 Temmuz 2023 12:44
FIFAe Nations Cup 2023'te Türkiye'yi temsil edecek eMilli Futbol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yolculuğu başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre eMilli Takım, 11-14 Temmuz'da FIFA ile EA Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın C Grubu'nda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur ile mücadele edecek.

eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay ve eFutbol Sorumlusu Miraç Berk Yağbasanlar gözetiminde 4 gün sürecek Dünya Kupası kamp kadrosunda Mert Altıntop, Kaan Tüzün, Emirhan Erdem, Berk Turan, İsmail Can Yerinde ve Selim Mert Güler yer alıyor.

Altışar takımın yer aldığı 4 grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalma hakkı elde edecek. Son 16 ve çeyrek final maçları 13 Temmuz'da, yarı final ve final maçları ise 14 Temmuz'da oynanacak.

eMili Takım'ın C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

11 Temmuz

20.00 Türkiye-Avustralya

20.25 Türkiye-İspanya

20.50 Türkiye-Brezilya

21.35 Türkiye-Singapur

22.00 Türkiye-Portekiz

12 Temmuz

20.00 Türkiye-Avustralya

20.25 Türkiye-İspanya

20.50 Türkiye-Brezilya

21.35 Türkiye-Singapur

22.00 Türkiye-Portekiz

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