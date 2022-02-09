Emiliano Viviano'nun zorlu anları! Soğuktan titredi

Fatih Karagümrük'ün Konyaspor'u 5-4 mağlup ettiği maçta İstanbul ekibinin İtalyan kalecisi Emiliano Viviano soğuktan tir tir titredi

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Emiliano Viviano'nun zorlu anları! Soğuktan titredi
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09 Şubat 2022 09:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, gol düellosuna dönen ve uzatmalara giden maçta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 120 dakika süren zorlu maçta iki takım futbolcuları zorlu anlar yaşadı. Özellikle Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun uzatma dakikalarında soğuktan titremeye başladığı gözlerden kaçmadı.

Bir hayli acı çektiği gözlenen tecrübeli kaleci, maç biter bitmez formasını çıkartıp soyunma odasına koştu.

36 yaşındaki oyuncunun o anları da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

* Görüntü A Spor'dan alınmıştır



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